لابورتا: ميسي سيبقى.. يجب أن نبحث عن حلول

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبا حرا بشكل رسمي بعد نهاية عقده مع برشلونة، بنهاية شهر حزيران/ يونيو، لكن إدارة برشلونة تسابق الزمن للإبقاء على النجم الأول للفريق وهدافه التاريخي.

وتحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة لإذاعة ”أوندا سيرو“ حول قضية تجديد عقد النجم الأرجنتيني قائلا: ”نسير بشكل جيد ويجب أن يتم الدمج في إطار قانون اللعب المالي النظيف، نريد أن يبقى معنا، وأن يحب أن يبقى، أود أن أقول لكم، إن ميسي سيبقى، لكن.. يجب أن نبحث عن حلول“.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية كبيرة ونسبة عالية من ميزانيته تذهب للرواتب، ويحتاج لتقليص حجم الرواتب والتخلص من عدة لاعبين لاحترام قوانين اللعب المالي النظيف.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتقاضى في عقده الأخير راتبا صافيا من الضرائب يقارب 50 مليون يورو، لكنه يكلف إدارة برشلونة بالضرائب نحو 100 مليون يورو، وتأمل الإدارة الجديدة أن يتفهم النجم الأول للفريق الأزمة الاقتصادية ويجدد عقده مع راتب أقل بكثير.

ويراهن لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة على علاقته الجيدة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتعاقدات الجديدة التي أنجزتها الإدارة، خاصة التعاقد مع صديقه المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لإقناعه بالبقاء وتجديد عقده لمدة موسمين.

ويرغب ميسي في مشروع رياضي مهم يساعده على التتويج بالألقاب الكبرى، خاصة دوري أبطال أوروبا، لتجديد عقده، كما تشير تقارير إعلامية إلى أنه لم يحسم قراره بشكل نهائي بشأن البقاء أو الرحيل عن برشلونة في ظل اهتمام أندية كبرى بخدماته.

كما يرغب ليونيل ميسي في إنهاء مسيرته الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد سابقا ملاك فريق إنتر ميامي، وعلى رأسهم النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، ثقتهم في التعاقد معه بعد موسمين.

وأكد لابورتا أن عودته لرئاسة برشلونة في المرحلة الحالية صعبة وقال ”العودة للرئاسة صعبة لكني لازلت أملك الشجاعة“.

كما تحدث عن دوري السوبر الأوروبي، وقرار الأندية الإنجليزية بالانسحاب من المشروع، وقال: ”عاجلا أم آجلا ستندم الأندية الإنجليزية على القرار الذي اتخدته“.