رسمياً.. سانشو ينضم لمانشستر يونايتد

أعلن بروسيا دورتموند، الاتفاق مع مانشستر يونايتد على إتمام صفقة انتقال الإنجليزي جادون سانشو، إلى النادي الإنجليزي، مقابل 73.1 مليون جنيه إسترليني.

وأكد بروسيا دورتمووند على موقعه على الإنترنت اليوم، أنه تم إبرام إبرام صفقة انتقال سانشو إلى أولد ترافورد، ليسدل الستار على واحدة من أهم صفقات السوق الصيفي.

وقال بروسيا دورتموند في بيان: "اللاعب جادون سانشو، على وشك الانتقال من بروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد. توصل الناديان واللاعب لاتفاق؛ مانشستر يونايتد سيدفع رسوم نقل ثابتة قدرها 85.0 مليون يورو".

وبحسب صحيفة "مترو" فإنه من المقرر أن يحصل مانشستر سيتي، على حوالي 11 مليون جنيه إسترليني من الصفقة، بعد أن انتقل سانشو من صفوفه لبروسيا دورتموند، في 2017.

ومن المقرر أن يحصل سانشو على حو 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مع مانشستر يونايتد، ما يجعله ثاني أعلى راتب في النادي، خلف الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.