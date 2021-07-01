تنشر السومرية نيوز، اليوم الخميس، جدول مباريات المنتخب الوطني للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأقيمت اليوم قرعة الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، في العاصمة الماليزية كوالامبور. وفيما يلي نتائج القرعة

المجموعة A : – ايران – كوريا الجنوبية – الامارات – العراق – سوريا – لبنان

المجموعة B : – اليابان – استراليا – السعودية – الصين – عمان – فيتنام

