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"أسوأ فريق في العالم" يطلب ضم ميسي رسميا ويضع شروطا خاصة

رياضة

2021-07-01 | 06:52
"أسوأ فريق في العالم" يطلب ضم ميسي رسميا ويضع شروطا خاصة
3,366 مشاهدة

استغل ناد برازيلي لكرة القدم موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة بعد أن أصبح لاعبا حرا يحق له التوقيع والانتقال إلى أي ناد آخر بصفقة انتقال حر.

وأرسل إيبيس البرازيلي الذي يطلق على نفسه لقب "أسوأ فريق في العالم" لميسي عرضا رسميا لضمه من خلال حساب النادي على "تويتر".

وينافس النادي البرازيلي في الدرجات الدنيا، ويفتخر بعدم تحقيق ألقاب خلال 3 سنوات و11 شهرا، مشيرا إلى أن هذه علامة مسجله في موسوعة غينيس.

وتبدو تفاصيل العقد غريبة بعض الشيء، خاصة وأن المدة التي يريد النادي من أسطورة البرسا التوقيع عليها 15 عاما، ويعتمد الراتب الذي سيحصل عليه النجم الأشهر في عالم كرة القدم، على إنتاجية التسجيل وعدد الأهداف، وفي الوقت ذاته ينص بند في العقد على أنه لا يمكنه تسجيل العديد من الأهداف لأنه سيكون سببا لإنهاء التعاقد بينهما.

كذلك يمنع الفوز بالألقاب، لأن الفريق لا يمكن أن يكون بطلا "حسب وصفهم"، وإلا سيتم فصل ميسي عن النادي بمجرد الفوز بالبطولة.

كما يمنع النادي ميسي من ارتداء القميص رقم 10، لأنه مملوك لأسطورة النادي "ماورو شامبو".

وينص البند الأخير على أنه يجب على ميسي كل يوم الوقوف أمام المرآة ويقسم 3 مرات أن بيليه أفضل بكثير من مارادونا.

ولم يكن عرض "ميسي الغريب" هو المحاولة الأولى لضم نجم كبير، فسبق لحساب النادي البرازيلي الذي يضم ما يقارب 269 ألف متابع، أن حاول التوقيع مع توماس مولر نجم المنتخب الألماني بعد إهدار الانفراد التام بمرمى إنجلترا خلال مواجهة "المانشافت" والأسود الثلاثة الثلاثاء الماضي.
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