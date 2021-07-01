خبر صادم للجماهير الانكليزية بشأن لقاء منتخب بلادهم مع اوكرانيا

وفازت إنجلترا على ألمانيا الثلاثاء الماضي لتتأهل لمواجهة أوكرانيا في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما، لكن لن يكون بوسع الجماهير المسافرة من بريطانيا إلى إيطاليا حضور المباراة.وقالت السفارة في بيان، ان "أي شخص كان في بريطانيا في آخر 14 يوما، بغض النظر عن جنسيته أو مكان إقامته، لن يكون بوسعه الدخول إلى الملعب حتى لو امتلك تذكرة المباراة".وأضاف، "ويستطيع الحضور فقط من يتمكن من إثبات أنه وصل إلى إيطاليا قبل 6 أيام على الأقل، وخضع للحجر الصحي لمدة 5 أيام، وخضع لاختبار كوفيد-19 وجاءت نتيجته سلبية، عندها سيتم السماح له بدخول الاستاد الأولمبي".وتابع البيان انه "وبناء على ذلك لا يجب على الجماهير المقيمة في بريطانيا السفر إلى إيطاليا لحضور المباراة يوم السبت في الاستاد الأولمبي في روما".