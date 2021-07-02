حسين سعيد: متفائل بتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال قطر

وذكر سعيد في تدوينة على "فيسبوك" إن "مجموعتنا ليست صعبة ونمتلك فرصة تأريخية لبلوغ المونديال والجماهير العراقية ستقول كلمتها عندما نلعب خارج الديار لوجودها بأعداد غفيرة في سوريا ولبنان والإمارات وأيران كما أن تسلسل المباريات خدمنا لكوننا سنلاقي كوريا ج في الافتتاح على ملعبها بحيث يمكننا التأقلم من خلال معسكر في أحد الدول القريبة من كوريا".واكد سعيد على ضرورة "حسم ملف المدرب وأيضًا ملف اللاعبين وبالأخص اللاعبين المحترفين ومتابعة مستواهم الفني ومتابعتهم لتمثيل المنتخب العراقي والبقاء للأفضل منهم وأن يكون التخطيط للأعداد الأفضل والمثالي بمستوى".وتابع، "أنا متفائل بتأهل المنتخب الوطني لكون المباراة الأخيرة ستجمعنا مع المنتخب السوري الشقيق لكوننا تأهلنا لمونديال المكسيك عام 1986 بعد الفوز على سوريا في أخر مباراة من التصفيات".يذكر ان القرعة اوقعت العراق في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات ايران وكوريا الجنوبية والامارات وسوريا ولبنان.