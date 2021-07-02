ريال مدريد يختار خليفة راموس

ورحل راموس عن ريال مدريد بعد 16 عاما، بسبب خلاف على شروط تجديد عقده الذي انتهى رسميا في يونيو/ حزيران الماضي.وأعلن البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، أنه بات القائد الجديد لريال مدريد، خلفا لراموس، وذلك عبر حسابه الرسمي بشبكة "إنستجرام".وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أعلن منذ عدة أيام في حوار صحفي، أن مارسيلو سيحصل على شارة القيادة خلفا لراموس.يذكر أن عقد مارسيلو مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، وزعمت العديد من التقارير أن الموسم المقبل سيكون الأخير للظهير البرازيلي في "سانتياجو برنابيو".