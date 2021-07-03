رغم الطرد.. البرازيل تصمد أمام ضغط تشيلي لتبلغ نصف نهائي كوبا أمريكا

صمدت البرازيل بعد طرد جابرييل جيسوس في بداية الشوط الثاني لتفوز 1-صفر على تشيلي الليلة الماضية وتصعد إلى قبل نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وتلعب البرازيل البلد المضيف ضد بيرو، التي فازت بركلات الترجيح على باراجواي، في الدور قبل النهائي باستاد نيلتون سانتوس يوم الإثنين.

وتستكمل مباريات دور الثمانية اليوم السبت حيث تلعب الأرجنتين ضد الإكوادور وأوروجواي ضد كولومبيا.

وكانت مواجهة متكافئة على الرغم من احتلال البرازيل، التي لم تخسر آخر 11 مباراة، صدارة المجموعة الثانية واكتفاء تشيلي بالمركز الرابع في المجموعة الأولى وتعادلهما 1-1 في أربع من آخر ست مباريات.

وبعد شوط أول بدون أهداف دبت الحياة في المباراة بعد الاستراحة مباشرة حيث تبادل البديل لوكاس باكيتا تمرير الكرة مع نيمار ثم حافظ عليها رغم تدخل جاري ميديل ليسدد في المرمى من مدى قريب.

وبعد ذلك بأقل من دقيقتين أخذت المباراة منعطفا آخر بعد طرد جابرييل جيسوس الذي رفع قدمه في وجه يوجينيو مينا.

وأجبرت تشيلي منافستها على التراجع للدفاع لأغلب فترات الشوط الثاني لكن بطلة 2015 و2016 فشلت في إدراك التعادل.

وردت العارضة ضربة رأس من بن بريرتون لاعب تشيلي الذي شارك بدلا من أليكسيس سانشيز في بداية الشوط الثاني كما أنقذ إيدرسون حارس البرازيل فرصتين.

وقال أرتورو فيدال لاعب وسط تشيلي: ”خسرنا أمام الفريق المرشح للقب والذي يلعب على أرضه. على الأقل يمكننا الخروج برأس مرفوعة“.

وفازت بيرو 4-3 على باراجواي بركلات الترجيح لتبلغ قبل نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الجمعة بعد التعادل 3-3 في مواجهة مثيرة.

وافتتح جوستافو جوميز التسجيل لباراجواي بعد عشر دقائق لكن ثنائية جيانلوكا لابادولا منحت التفوق لبيرو قبل طرد جوميز في نهاية الشوط الأول.

بيرو تبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا بالفوز على باراجواي بركلات الترجيح

وأدرك جونيور ألونسو التعادل لباراجواي بعد تسع دقائق من الشوط الثاني لكن بيرو استعادت التقدم عندما غيرت تسديدة يوشيمار يوتون اتجاهها إلى داخل مرمى أنطوني سيلفا في الدقيقة 80.

واستعادت بيرو تقدمها قبل عشر دقائق من النهاية بتسديدة بعيدة المدى من يوشيمار يوتون غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى سيلفا.

وعندما بدا أن المباراة في طريقها للنهاية أدركت باراجواي التعادل في الدقيقة الأخيرة بهدف جابرييل أفالوس وهو الأول له على المستوى الدولي.