نبأ غير سار يفسد فرحة ايطاليا في بلوغ نصف النهائي

وبحسب ما ذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، فقد تعرض ظهير أيسر الفريق ليوناردو سبينازولا لإصابة في وتر أخيل ستبعده عدة أشهر عن الملاعب.وتحدث مسؤولو الأتزوري بعد المباراة عن "مؤشرات تدل على تمزق في وتر أخيل الأيسر" للاعب روما البالغ 28 عاما وأحد أفضل لاعبي كأس أوروبا الحالية.وحيا المدرب روبرتو مانشيني لاعبه الذي خرج باكيا في الدقيقة 79، في المؤتمر الصحفي: "أول شيء هام أننا متأسفون لما حصل مع (سبينا) لا يستحق هذه الإصابة، كان يلعب بشكل جميل جدا، كان بين الأفضل في كامل هذه البطولة".وسيواجه المنتخب الإيطالي في المربع الذهبي، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزا صعبا في وقت سابق بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.