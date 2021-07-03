لويس هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس حتى 2023

أعلن فريق مرسيدس بطل العالم في سباقات فورمولا 1 للسيارات في بيان، اليوم السبت، أنه مدد تعاقده ولمدة عامين مع سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات ليستمر الارتباط بين الطرفين خلال موسمي 2022 و2023.

وقال فريق مرسيدس في بيانه "يُسعدنا أن نعلن عن تمديد عقد لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات سنتين إضافيتين ومتابعة شراكة هي الأنجح بين سائق وحظيرة في تاريخ فورمولا 1".

Two more years. 👊



We’re delighted to confirm that @LewisHamilton has signed a contract extension that will keep him with the Team until at least 2023! — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 3, 2021

من جانبه، قال هاميلتون (36 عاما) في بيان "أنا سعيد باستمرار الشراكة بيننا لعامين إضافيين".

وأضاف "لقد حققنا الكثير من الانجازات لكن لا يزال أمامنا تحقيق المزيد (من الانجازات) على مضمار السباق وخارجه".

يذكر أن هاميلتون يرتبط بعقد مع الحظيرة الألمانية حتى نهاية عام 2021.

وحسب تقارير، كانت كل الدلائل تشير إلى رغبة الطرفين في تجديد هذه الشراكة الناجحة التي نتج عنها فوز هاميلتون بـ 6 ألقاب عالمية للسائقين وإحراز مرسيدس 7 ألقاب لدى الصانعين منذ عام 2014 وانطلاق حقبة المحركات الهجينة (الهايبريد).