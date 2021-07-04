بالفيديو.. ميسي يضيع فرصة التسجيل بشكل غريب
رغم أن نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أحرز هدفا من ركلة حرة وصنع هدفين آخرين كانت كفيلة بالفوز على الإكوادور فجر الأحد إلا أنه أهدر أخطر فرصة في المباراة بطريقة غريبة.
وأثار ميسي الدهشة، حين أضاع فرصة فريدة عندما انفرد بالحارس لكن تسديدته ارتدت من القائم ضمن مواجهة الدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا.
غير أن النجم الارجنتيني عوض الفرصة الضائعة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما مرر إلى دي بول الذي وضع الكرة في الشباك محرزا هدفه الأول في 25 مباراة دولية بعد سقوط الحارس الإكوادوري خارج منطقة الجزاء وهو يحاول إبعاد الكرة.
ومرر ميسي بعد ذلك إلى مارتينيز لينهي الكرة في الشباك قبل خمس دقائق على النهاية، قبل أن يسجل بنفسه بتسديدة من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن ارتكب الإكوادوري بييرو هينكابي مخالفة ضد أنخيل دي ماريا ليحصل على بطاقة حمراء.
وسجل ميسي بذلك هدفه 76 مع الأرجنتين ليصبح على بعد هدف واحد من رقم بيليه القياسي في أمريكا الجنوبية.
بهذا فازت الأرجنتين 3-0، وستلاقي كولومبيا في دوري نصف النهائي من البطولة القارية، ساعية نحو تحقيق لقب كوبا أمريكا لأول مرة منذ 1993.
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