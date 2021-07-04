بالفيديو.. ميسي يضيع فرصة التسجيل بشكل غريب

وأثار ميسي الدهشة، حين أضاع فرصة فريدة عندما انفرد بالحارس لكن تسديدته ارتدت من القائم ضمن مواجهة الدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا.غير أن النجم الارجنتيني عوض الفرصة الضائعة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما مرر إلى دي بول الذي وضع الكرة في الشباك محرزا هدفه الأول في 25 مباراة دولية بعد سقوط الحارس الإكوادوري خارج منطقة الجزاء وهو يحاول إبعاد الكرة.ومرر ميسي بعد ذلك إلى مارتينيز لينهي الكرة في الشباك قبل خمس دقائق على النهاية، قبل أن يسجل بنفسه بتسديدة من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن ارتكب الإكوادوري بييرو هينكابي مخالفة ضد أنخيل دي ماريا ليحصل على بطاقة حمراء.