بالوقت القاتل القاسم يتعادل مع الديوانية في ممتاز الكرة

وسجل اللاعب ليما مابيدي الهدف الاول لنادي الديوانية في الدقيقة 5 من زمن الشوط الاول فيما ادرك التعادل لنادي القاسم اللاعب ديمي داوده في الوقت القاتل عند الدقيقة 93 من زمن المباراة.وبهذا التعادل اصبح نادي القاسم بالمركز الخامس عشر فيما احتل نادي الديوانية المركز السادس عشر ضمن ترتيب فرق الدوري.