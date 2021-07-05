رسميًا.. الاتحاد الاسيوي يغير نظام دوري الأبطال ويعلن مواعيد المباريات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن إقامة مواجهات دوري أبطال آسيا من مباراة واحدة ابتداءً من دور الثمانية وحتى نهاية البطولة.

وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان له، إن "مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي ستقام في ملاعب مركزية في الشرق والغرب، بسبب مسائل متعلقة بجائحة فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن باب التقديم سيفتح أمام دول غرب آسيا التي ترغب في استضافة المباراة النهائية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أن "مباريات دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي في العام المقبل ستقام أيضا في أماكن مركزية، وتقام مواجهات الأدوار الإقصائية في البطولتين من مباراة واحدة".

ويقام ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، ونصف النهائي في 19 أكتوبر، والنهائي في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

الجدير بالذكر أن مواجهات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا، أسفرت عن مواجهة الهلال والنصر السعوديين مع استقلال طهران، وتركتور سازي الإيرانيين، كما يواجه استقلول الطاجيكي، بيرسبوليس الإيراني، وفي المواجهة الأخيرة يلعب الشارقة الإماراتي أمام مواطنه الوحدة.