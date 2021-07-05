ناشئة العراق في المجموعة الثالثة لبطولة العرب

وتنطلقُ البطولة المزمع إقامتها في المملكة المغربية العربية في التاسع والعشرين من الشهر الحالي حتى الخامس عشر من شهر آب المقبل.يشارُ الى ان منتخبنا للناشئين يواصل تدريباته اليومية تحضيراً للبطولة العربية بإشراف الملاك التدريبي المكون من حسن كمال مدرباً ويساعده كل من سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدرباً لحراس المرمى.