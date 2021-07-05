القوة الجوية يتوج بطلاً للدوري العراقي الممتاز

توج فريق القوة الجوية، الاثنين، بطلاً للدوري العراقي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه اليوم على فريق النفط بأربعة أهداف لهدف.

وسجل للقوة الجوية أيمن حسين هدفين في الدقيقتين 21 و52 واحسان حداد في الدقيقة 76 ولؤي العاني في الدقيقة 82، بينما سجل النفط هدفه الوحيد من خلال وليد كريم في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده من النقاط الى 79 نقطة ليتوج بطلا للدوري قبل ثلاثة ادوار من انتهاء مباريات الدوري.