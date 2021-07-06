البرازيل تهزم بيرو وتبلغ نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

بلغ المنتخب البرازيلي نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على منتخب بيرو بهدف لوكاس باكيتا في الشوط الأول مساء يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي).

وسيلعب أصحاب الأرض في النهائي في استاد ماراكانا يوم السبت المقبل ضد الفائز من المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا المقررة إقامتها مساء يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وأحرز المنتخب البرازيلي لقب كوبا أمريكا في كل مرة تستضيف فيها البلاد المسابقة، وأظهرت البرازيل في بداية المباراة لماذا هي المرشحة للتتويج.

وفي أول 20 دقيقة، أنقذ بيدرو جايسي، حارس منتخب البيرو، فرصتين خطيرتين من لاعبي منتخب البرازيل نيمار وريتشارليسون، قبل أن يرد أيضا تسديدتين من كاسيميرو.

ومع وجود باكيتا، الذي سجل هدف الفوز 1-صفر في دور الثمانية على منتخب تشيلي، في منتصف الملعب، قدم المنتخب البرازيلي أداء يعتمد على المهارة والإبداع واللقطات الفنية المميزة، لكنه احتاج إلى 35 دقيقة حتى يستطيع تسجيل الهدف الذي أهله إلى الدور النهائي للبطولة.

وراوغ نيمار بمهارة ثلاثة لاعبين من منتخب البيرو في الجانب الأيسر من الملعب قبل أن يرسل كرة عرضية قابلها باكيتا بقدمه اليسرى داخل مرمى منتخب البيرو.

#CopaAmérica 🏆



Esses foram os lances destaques do primeiro tempo



Estas fueron las acciones más destacadas del primer tiempo



🇧🇷 Brasil 🆚 Perú 🇵🇪#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/aGQLymfpS1 — Copa América (@CopaAmerica) July 6, 2021

وقال باكيتا ”كانت مباراة صعبة جدا، ولقد قاتلنا بقوة. واجهنا فريقا قويا لكننا تعاملنا مع الأمر ونجحنا في اجتياز فترة صعبة“.

وكال نيمار المديح لزملائه وأكد أن المنتخب البرازيلي يريد المزيد، في إشارة إلى الإصرار على الفوز بكأس البطولة.

وقال نيمار ”باكيتا لاعب رائع ويتحسن مستواه في كل مباراة. لقد قضى موسما رائعا في ناديه، وهنا يوضح أنه يستطيع أن يكون لاعبا مهما جدا للبرازيل“.

ورغم تألق البرازيل في الشوط الأول، ظهر الفريق بشكل مختلف بعد الاستراحة، وتحسن أداء بيرو بمشاركة ماركوس لوبيز ورازيل جارسيا.

وبحثت بيرو، التي خسرت نهائي المسابقة الماضية، عن التعادل، وسدد جيانلوكا لابادولا كرة قوية أنقذها الحارس إيدرسون، كما تصدى أيضا لبعض المحاولات الأخرى.

وضغطت بيرو لفترات طويلة في الشوط الثاني، لكن لم تترجم الاستحواذ إلى هدف، لتبقى البرازيل دون هزيمة في 13 مباراة متتالية وتصبح على بُعد خطوة واحدة من حصد اللقب القاري.