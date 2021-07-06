قائمة هدافي "يورو 2020".. 3 لاعبين يهددون صدارة رونالدو

وقبل إجراء مباراتي الدور نصف النهائي، حيث تلعب إسبانيا مع إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء، وإنجلترا ضد الدنمارك غدا الأربعاء، ينفرد رونالدو بصدارة هدافي البطولة، برصيد 5 أهداف وتمريرة حاسمة، فيما يحتل المهاجم التشيكي باتريك تشيك، الذي ودعت بلاده البطولة من الدور ربع النهائي، المركز الثاني، برصيد 5 أهداف لكنه لم يصنع أي هدف.ويحتل النجم الفرنسي كريم بنزيما، المركز الثالث في القائمة، برصيد 4 أهداف، لكنه لا يشكل أي خطر على رونالدو، على اعتبار أن بنزيما لا يمكنه تعزيز غلته من الأهداف، بعد خروج منتخب "الديوك" المفاجئ من الدور ثمن النهائي على يد سويسرا.ويعتبر ثنائي منتخب إنجلترا، رحيم سترلينغ (3 أهداف) وهاري كين (3 أهداف)، ومهاجم منتخب الدنمارك، كاسبر دولبير (3 أهداف)، أبرز المنافسين لرونالدو على صدارة قائمة هدافي البطولة القارية، لأن منتخباتهم بلغت المربع الذهبي، وهو ما سيمنح اللاعبين الثلاثة فرصا لتسجيل مزيد من الأهداف.وفيما يلي قائمة أفضل 10 هدافين في "يورو 2020" قبل إجراء مباراتي الدور نصف النهائي:1 – البرتغالي كريستيانو رونالدو – 5 أهداف وتمريرة حاسمة2- التشيكي باتريك تشيك – 5 أهداف3- الفرنسي كريم بنزيما – 4 أهداف4- البلجيكي روميلو لوكاكو – 4 أهداف5 – السويدي إيميل فورسبيرغ – 4 أهداف6- الإنجليزي رحيم سترلينغ – 3 أهداف مع تمريرة حاسمة7- السويسري شيردان شاكيري – 3 أهداف مع تمريرة حاسمة8- الدنماركي كاسبر دولبير – 3 أهداف9- الإنجليزي هاري كين – 3 أهداف10 – البولندي روبرت ليفاندوفسكي – 3 أهداف.