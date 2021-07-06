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كل ماتريد معرفته عن مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020

رياضة

2021-07-06 | 06:59
كل ماتريد معرفته عن مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020
1,033 مشاهدة

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (ويمبلي) ،بالعاصمة البريطانية لندن، لمتابعة المواجهة المرتقبة والمثيرة التي تجمع بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا
تقام المباراة على ملعب (ويمبلي) بإنجلترا في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت العراق.
وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2 بصوت المعلق خليل البلوشي.

مشوار إيطاليا وإسبانيا
تصدر منتخب إيطاليا المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأوروبية بالعلامة الكاملة، بعد التغلب على تركيا بنتيجة 3-0، وسويسرا بالنتيجة ذاتها، وويلز بنتيجة 1-0.
وأطاح الأزوري بمنافسه النمسا بنتيجة 2-1 في ثمن النهائي، ثم أقصى منتخب بلجيكا بالنتيجة ذاتها في ربع النهائي.
وصعد منتخب إسبانيا إلى نصف النهائي، بعدما احتل وصافة المجموعة الخامسة، بعد التعادل مع السويد دون أهداف، والتعادل مع بولندا بنتيجة 1-1، والفوز على سلوفاكيا بنتيجة 5-0.
وأطاح منتخب إسبانيا بمنافسه كرواتيا في ثمن النهائي بنتيجة 5-3، ثم فاز على سويسرا بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 في نصف النهائي.

تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا
أقيمت 15 مباراة رسمية بين منتخبي إسبانيا وإيطاليا، وتفوق المنتخب الإيطالي برصيد 6 انتصارات مقابل 3 لإسبانيا و9 تعادلات.
وبدأت اللقاءات الرسمية في أولمبياد 1920 وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 2-0، ورد منتخب إيطاليا الدين في أولمبياد 1924 بالفوز بنتيجة 1-0، ثم تقابلا في أولمبياد 1928 وتعادلا بنتيجة 1-1، ثم فاز منتخب إيطاليا بنتيجة 7-1 في ربع النهائي.
وتقابل المنتخبان في ربع نهائي مونديال 1934 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم فاز منتخب إيطاليا بنتيجة 1-0 في إعادة اللقاء، كما تعادل المنتخبان دون أهداف في بطولة الأمم الأوروبية 1980، وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 1-0 في يورو 1988.
تغلب منتخب إيطاليا في ربع نهائي مونديال 1994 بنتيجة 2-1، ثم فاز منتخب إسبانيا في ربع نهائي يورو 2008 بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف، وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في يورو 2012، ثم تقابلا في النهائي وفاز المنتخب الإسباني بنتيجة 4-0.
وفاز منتخب إسبانيا في نصف نهائي كأس القارات 2013 بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف، ثم فاز منتخب إيطاليا بنتيجة 2-0 في ثمن نهائي يورو 2016، ثم تقابلا في تصفيات مونديال 2018 وتعادلا بنتيجة 1-1، ثم فاز منتخب إسبانيا بنتيجة 3-0.

أسلحة منتخب إيطاليا
يسعى منتخب إيطاليا لمواصلة مشواره في اليورو أملا في الوصول للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخة 1968 التي شهدت تتويجه الوحيد، ونسختي و2000 و2012.
وقال روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن هذه المواجهة ستكون صعبة للغاية ولا مجال للاستهانة أو التقليل من قدرات إسبانيا؛ خاصة أن الأزوري أقصى بلجيكا.
وأوضح مانشيني أن المنتخب الإسباني يلعب بأسلوب مميز، كما أن مدربه لويس إنريكي يملك خبرات طويلة ومميزة.. مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة.
ويغيب عن منتخب إيطاليا الثنائي لورينزو بيلغريني وليوناردو سبينازولا للإصابة، ويعتمد المنتخب الإيطالي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه رباعي خط الدفاع جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وجيوفاني دي لورينزو وإيميرسون.
ويقود خط الوسط جورجينهو وبجواره ماركو فيراتي ونيكولو باريلا بينما يقود خط الهجوم فيدريكو كييزا وشيرو إيموبيلي ولورينزو إينسيني.

أوراق منتخب إسبانيا
يسعى منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز والصعود لنهائي اليورو للمرة الخامسة في تاريخه بعد التتويج باللقب 3 مرات أعوام 1964 و2008 و2012 وخسارة نسخة 1984.
وأكد المدرب لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي أنه يحب إيطاليا وعاش فيها لحظات جميلة مع فريق روما حين دربه لمدة موسم،، موضحا أن المواجهة ستكون صعبة بين منتخبين يبحثان عن التأهل للنهائي.
وأشار إلى أن فريقه سيحاول السيطرة على وسط الملعب، وتقليص القدرات الهجومية المميزة للمنتخب الإيطالي.
ويعتمد منتخب إسبانيا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أوناي سيمون، وأمامه رباعي خط الدفاع إيمريك لابورت وباو توريس وسيزار ازابيلكويتا وجوردي ألبا.
ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبيدري وكوكي، بينما يلعب في خط الهجوم داني أولمو وألفارو موراتا وفران توريس.
وأكد محمد اليماني ،مهاجم ستاندرلييج البلجيكي الأسبق لإرم نيوز، أن المنتخب الإيطالي ممتع في هذه النسخة من اليورو، ولديه قدرات وأسلحة هجومية مميزة، كما أن طريقة مانشيني تساعده على تقديم عروض مميزة.
وأوضح أن منتخب إسبانيا مستواه يتصاعد وسيكون عقبة صعبة أمام إيطاليا، وبالتالي فإن المواجهة خارج الحسابات، مؤكدا أن المنتخب الإسباني يملك هجوما سريعا ومنظما أيضا.
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