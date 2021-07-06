اليابان تدرس منع حضور الجماهير في مراسم افتتاح أولمبياد طوكيو

أكدت تقارير إعلامية محلية أن السلطات اليابانية تدرس إمكانية منع الحضور الجماهيري لمراسم افتتاح أولمبياد طوكيو.

وبحسب "رويترز"، فإن منع الجماهير سيستثنى منه كبار الشخصيات، ناقلة عن صحيفة "أساهي" اليابانية، أن الحكومة ستخفض عدد الشخصيات المهمة، مثل ضيوف الشركات الراعية والدبلوماسيين.

وقالت مصادر لـ"أساهي"، إن المسابقات المقامة في ملاعب كبيرة أو المقامة بعد التاسعة مساء لن يكون فيها أي حضور جماهيري.

وكانت اللجنة المنظمة قد فرضت حظرا على حضور الجماهير الأجنبية، محددة نسبة 50% من سعة المنشآت المقام عليها مختلف الألعاب، لحضور الجمهور المحلي، بحد أقصى عشرة آلاف شخص.

ومن المقرر أن يتم البت في عدد الجماهير وإمكانية حضورهم خلال المحادثات الخماسية، يوم الخميس المقبل، والتي ستضم حاكمة طوكيو ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الذي يصل اليابان في ذلك اليوم.

وقالت مصادر حكومية إنه من المرجح أن تقرر الحكومة، يوم الخميس، تمديد حالة "شبه" الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات قريبة لما بعد موعد نهايتها الأصلي في 11 يوليو / تموز.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" أن تمديد الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا سيستمر شهرا على الأرجح، مما يعني أن القيود ستكون موجودة طيلة فترة الألعاب الأولمبية التي تختتم في الثامن من أغسطس / آب.

يشار إلى أن أولمبياد طوكيو، والتي تأجلت عاما بسبب وباء كورونا، سوف تقام في23 من يوليو/ تموز.