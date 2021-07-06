شباب السعودية يتوجون بلقب كأس العرب

سجل للمنتخب السعودي مصعب الجوير في الدقيقة 3، ثم اللاعب محمد بكر في الدقيقة 77، وأهدر الأخضر ضربة جزاء في الدقيقة 18 عن طريق عبد الله رديف، وأحرز الهدف الجزائري اللاعب عادل بولبينة في الدقيقة 54.وحصد المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني صالح المحمدي اللقب العربي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حقق اللقب لأول مرة عام 1985.