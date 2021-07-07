بعد انتقال حكيمي إلى سان جيرمان.. قائمة أغلى 10 لاعبين عرب في التاريخ

وأصبح حكيمي البالغ عمره 22 عاما، أغلى صفقة انتقال لاعب عربي في التاريخ، متفوقا على الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح، حيث قدرت وسائل إعلام إيطالية وفرنسية صفقة انتقاله إلى سان جيرمان بنحو 70 مليون يورو.وفي ما يلي قائمة أغلى 10 لاعبين عرب عبر التاريخ:1- المغربي أشرف حكيميانضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو.2- الجزائري رياض محرزانتقل محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 مقابل نحو 67 مليون يورو.3- المصري محمد صلاحكلفت صفقة التعاقد مع صلاح من روما في صيف 2017، خزائن ليفربول 42 مليون يورو.4- المغربي أشرف حكيميتعاقد إنتر ميلان مع الظهير الأيمن المغربي في صيف العام الماضي قادما من ريال مدريد مقابل 41 مليون يورو، قبل أن يتخلى عنه هذا الصيف مقابل 70 مليونا.5- المغربي حكيم زياشدفع نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 40 مليون يورو، للتعاقد مع صانع الألعاب المغربي قادما من صفوف أياكس الهولندي.6- الجزائري اسلام سليمانيوقع المهاجم الدولي الجزائري لنادي ليستر سيتي، في صيف 2016 قادما من سبورتينغ لشبونة، مقابل 31 مليون يورو.7- المغربي مهدي بنعطيةانضم المدافع الدولي المغربي السابق لنادي بايرن ميونخ في صيف العام 2014 قادما من روما الإيطالي، مقابل 28 مليون يورو.8- الجزائري سعيد بن رحمةأعلن نادي وست هام، تعاقده مع سعيد بن رحمة في يناير 2021 من فريق برينتفورد، مقابل 23 مليون يورو.9 - في صيف 2015، تعاقد فالنسيا مع المدافع التونسي أيمن عبد النور مقابل 22 مليون يورو، قادما من موناكو.10- المغربي يوسف النصيريانتقل النصيري إلى إشبيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020 قادما من ليغانيس، مقابل 20 مليون يورو.