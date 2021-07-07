طلبوا عودته للمدرجات ظنا أنه مشجع.. لاعب إيطاليا يتعرض لموقف طريف (فيديو)

وبثت بعض القنوات إيطالية، فيديو يظهر فيه بونوتشي وهو يحتفل مع الجماهير بالتأهل لنهائي "يورو 2020".





وبعد التفافه للعودة للملعب، وقفت أمامه مسؤولة أمن في الملعب وأمسكت به وحاولت منعه ظنا منها أنه أحد المشجعين، ليحدق فيها بونوتشي باستغراب شديد، قبل أن تدرك المسؤولة خطأها، ويضحك معها المدافع الإيطالي.وتأهلت إيطاليا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، بعدما فازت 4-2 على إسبانيا بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 بعد وقت إضافي، أمس الثلاثاء.وبعد صفارة النهاية، انطلق لاعبو إيطاليا والجهاز الفني وكل البدلاء في أرض الملعب، للاحتفال مع الجماهير خلف المرمى.وستلعب إيطاليا في النهائي ضد إنجلترا أو الدنمارك في استاد ويمبلي، يوم الأحد المقبل.