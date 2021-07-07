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غوارديولا يتحدث عن استعدادات مانشستر سيتي للموسم المقبل

رياضة

2021-07-07 | 05:30
غوارديولا يتحدث عن استعدادات مانشستر سيتي للموسم المقبل
394 مشاهدة

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن ناديه قد لا يتعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل سيرجيو أغويرو قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب الأسعار الباهظة المطلوبة.

وذكرت تقارير بريطانية أن سيتي يرغب في ضم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، أو إرلينغ هالاند، هداف بروسيا دورتموند، بعدما رحل أغويرو عن بطل الدوري الإنجليزي في نهاية الموسم وانضم لبرشلونة.
 
وتقدر قيمة كين بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (137.99 مليون دولار)، بينما يساوي هالاند 150 مليون جنيه إسترليني.
 
وقال غوارديولا لمحطة (تي.في.3) التلفزيونية في كتالونيا: ”وفقا للأسعار (المذكورة)، فلن نضم أي مهاجم جديد. هذا مستحيل ولا نستطيع أن نتحمل ذلك“.
 
وأضاف: ”كل الأندية تعاني ماليا ونحن لسنا استثناء. لدينا غابرييل جيسوس، وفيران توريس، الذي كان رائعا في هذا المركز“.
 
وتابع: ”لدينا مجموعة من الشبان في الأكاديمية، ولعبنا كثيرا بمهاجم وهمي. هناك فرصة لعدم التعاقد مع مهاجم قبل الموسم الجديد“.
 
وكانت تقارير أخرى ربطت الفرنسي أنطوان غريزمان بالانتقال إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الحالي، في ظل رغبة برشلونة بتخفيض سقف الرواتب والنفقات في الفريق.
 
وأوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن غريزمان قد ينتقل إلى مانشستر سيتي من خلال صفقة تبادلية مع برشلونة الذي يريد هو الآخر بعض اللاعبين من النادي الإنجليزي مثل برناردو سيلفا وغواو كانسيلو وكذلك إيمريك لابورت.
 
وسيبدأ سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام توتنهام في 15 أغسطس.
 
ونجح مانشستر سيتي في استعادة السيطرة المحلية بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، بينما قدم مسيرة رائعة في دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته في النهائي أمام تشيلسي.
 
وتحت قيادة غوارديولا، ومنذ موسم 2017-2018، توج سيتي بعشرة من أصل 15 بطولة إنجليزية كبرى.
 
وفي عام 2021، حقق الفريق رقما قياسيا جديدا في البريميرليغ لأطول سلسلة انتصارات منذ بداية العام، بواقع 13 انتصارا في الدوري من 3 يناير وحتى 2 مارس، وكان هذا هو محور انتصاراته المتتالية التي امتدت لـ21 مباراة في جميع المسابقات بين شهري ديسمبر ومارس

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