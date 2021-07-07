راموس يجتاز الكشف الطبي ويوقع لباريس سان جيرمان حتى 2023

وأوضح رومانو، عبر حسابه الموثق على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أكمل راموس الفحص الطبي ووقع على عقد حتى 2023، راموس قد أصبح لاعبًا لباريس سان جيرمان بالفعل".ووصل راموس، قائد ريال مدريد السابق، برفقة زوجته وأطفاله، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان.وسيكون راموس ثالث صفقات الفريق الفرنسي هذا الصيف، بعد التعاقد مع جورجينو فينالدوم، وأشرف حكيمي.ورحل راموس عن ريال مدريد، بعدما انتهى عقده وفشل في التوصل لاتفاق مع الإدارة بشأن العقد الجديد.وكان ريال مدريد عرض على راموس تمديد عقده لعام واحد، مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، رغم أن المدافع كان يريد عقدًا لمدة عامين على الأقل.ومع انتهاء العلاقة بين الطرفين، قام ريال مدريد بالفعل، بتوديع راموس، بإقامة حفل وداعي له بحضور فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، ثم مؤتمر صحفي، وضّح فيه اللاعب الأسباب التي أدت إلى انهيار مفاوضات التجديد.راموس حقق 22 بطولة مع الميرنغي، بواقع 5 بطولات دوري إسباني، 4 دوري أبطال أوروبا، 4 كؤوس سوبر إسباني، 4 كأس العالم للأندية، 3 كأس السوبر الأوروبي، لقبي كأس ملك إسبانيا.