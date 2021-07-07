رسميا.. نزار محروس مدرباً للمنتخب السوري

وقال الاتحاد في بيان رسمي،: "بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، قبل ثلاثة أيام، وبعد دراسة ومناقشة الأسماء التي اقترحتها الدائرة الفنية ولجنة المدربين، ولجنة المنتخبات، وبعد التواصل مع الأسماء المقترحة، تقرر تعيين نزار محروس مديراً فنياً لنسور قاسيون".ومن المتوقع أن يعلن عن الجهاز الفني والإداري المساعد لمحروس نهاية الأسبوع المقبل.وسبق لمحروس أن درب عدة فرق محلية وعربية وحقق معها نتائج جيدة، وتنتظره مهمة صعبة للغاية حيث سيقود المنتخب السوري في الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر 2022.وضمت مجموعة المنتخب السوري كل من إيران وكوريا والجنوبية والإمارات والعراق ولبنان.