كرتان داخل الملعب.. جدل حول ركلة جزاء إنجلترا أمام الدنمارك

تأهل منتخب إنجلترا لنهائي أمم أوروبا 2020 بعد تجاوزه منتخب الدنمارك في نصف النهائي 2-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين، في لقاء شهد جدلا حول ضربة الجزاء التي حصل عليها رحيم ستيرلينغ وسجل منها هاري كين هدف الفوز، بعدما تابع الكرة التي صدها الحارس كاسبر شمايكل إلى المرمى.

الجدل جاء بسبب وجود كرتين داخل الملعب أثناء لعبة ضربة الجزاء، كما أن عرقلة مدافع الدنمارك لرحيم ستيرلينع لم تكن واضحة.

وقال كاسبر هيولماند مدرب المنتخب الدنماركي بعد المباراة ”كان هناك عدة أشياء ضدنا، ضربة جزاء مشكوك فيها، وكان هناك كرتان على أرضية الملعب، وثمة أشياء تذهب ضدنا، فعلنا ما في وسعنا، لدي مشاعر مختلطة، كما أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لكوننا لم نصل للنهائي مع وجود الفرص لذلك، ولكن أيضا هناك نوعا من الفخر في هذه الرحلة التي قطعناها، هذا الاحتمال صعب في الوقت الحالي، ولذا، أشعر بخيبة أمل“.

من جهته أكد رحيم ستيرلينغ أن ضربة الجزاء التي حصل عليها كانت واضحة قائلا ”لقد لعبنا بأفضل مستوى.. في اللقاء كان علينا أن نكون صبورين بعدما تقدموا في النتيجة، بالنسبة للعبة دخلت مربع العمليات أخرج رجلي اليمنى وأمسك بها، كانت ضربة جزاء واضحة“.

وأضاف النجم الإنجليزي ”اليوم كانت مرحلة أخرى في طريقنا، حاليا يجب النظر للقاء النهائي يوم الأحد“.

وتأهلت إنجلترا لثاني نهائي في تاريخها في مسابقة كبرى بعد فوزها بكأس العالم 1966 في ميدانها على منتخب ألمانيا 4-2 بعد التمديد، وتبحث عن أول لقب في تاريخها في أمم أوروبا.

واختير هاري كين أفضل لاعب في اللقاء، وكان سجل الهدف الرابع في المسابقة ليبقى على بعد هدف من معادلة رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتشيكي باتريك ستشيك متصدري هدافي أمم أوروبا 2020.

وفي حال فوزه بلقب هداف المسابقة، سيجمع هاري كين بين جائزتي هداف كأس العالم في روسيا 2018 وهداف أمم أوروبا الحالية.