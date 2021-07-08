"عداء تاريخي" بين المنتخبين.. العالم ينتظر كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل

وما يميز هذ اللقاء أنه سيجمع بين أغلى لاعب في العالم، النجم البرازيلي نيمار، والأسطورة الأرجنتينية، ميسي، الذي يحلم بتحقيق أول لقب دولي له مع منتخب "التانغو" قبل أن تشارف مسيرته مع منتخب بلاده على الانتهاء.وسيكون لهذا اللقاء نكهة مميزة كذلك لأنه أول نهائي يجمع بين المنتخبين في بطولة كوبا أميركا، والثاني على الإطلاق في بطولة رسمية بعد أن تواجها في المباراة النهائية لكأس القارات في العام 2005 والتي أقيمت في ألمانيا، ووقتها فاز منتخب "السامبا" على "التانغو" بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.وبحسب الإحصائيات تواجه المنتخبان اللذان تجمعها "عداوة شديد" على صعيد كرة القدم في 108 لقاء، حيث فازت البرازيل في 43 مباراة، بينما حققت الأرجنتين 39 انتصار، في حين ساد التعادل 26 مباراة.وتمكن منتخب "ماردوانا وميسي" من هز شباك "منتخب بيليه" 161 مرة، بينما سجل المنتخب الأصفر 165 هدفا في مرمى الفريق الأبيض والسماوي.وكانت أول كلاسيكو جمع بين الفريقين في العام 1914 وانتهت وقتها تلك المباراة الودية بفوز كبير لمنتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وكذلك آخر لقاء جمعهما في العام 2019 انتهى بانتصار "راقصي التانغو" بهدف وحيد.أما أكبر فوز حققه منتخب الأرجنتين على غريمه اللدود فكان في العام 1940 عندما التقيا بطولة "كأس روخو" وانتهت بنتيجة 6-1.وبعد خمس أعوام وفي العام 1945 حقق "راقصو السامبا" أكبر فوز لهم على الأرجنتين حتى الآن وبنتيجة 6-2 ، ولكنها كانت مباراة ودية.