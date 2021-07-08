رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع سيرجيو راموس

وقال النادي الباريسي على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن انضمام سيرخيو راموس إلى صفوفه".وأضاف، ان "المدافع الإسباني وقع عقدا لمدة عامين، ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو/حزيران 2023".وانضم راموس لصفوف الفريق الباريسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وسيرتدي رقم قميصه التقليدي ( 4 ).وأصبح راموس البالغ عمره 35 عاما، ثالث صفقات باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي.