اليويفا يتخذ إجراءات انضباطية ضد إنكلترا

واستهدف مشجع الحارس شمايكل بقلم ليزر عند استعداد هاري كين قائد إنكلترا لتسديد ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليمنح الانتصار لأصحاب الضيافة 2-1 في ويمبلي أمس الأربعاء.وتصدى الحارس للركلة في البداية لكن كين تابع الكرة في الشباك ليتأهل فريق المدرب جاريث ساوثجيت لمواجهة إيطاليا في النهائي يوم الأحد.وسجل هدفي المنتخب الإنكليزي كل من الدنماركي سايمون كاير (39 بالخطأ في مرماه) وهاري كين (104)، فيما أحرز ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة (30).وقال اليويفا اليوم أيضا إنه بدأ إجراءات ضد إنكلترا بسبب إشعال الجماهير للألعاب النارية والإزعاج خلال عزف النشيد الوطني.وبحسب صحيفة "مترو" الإنكليزية: "يمكن للاتحاد الأوروبي فرض غرامة بقيمة 500 يورو لكل لعبة نارية، وغرامة بقيمة 8000 يورو على استخدام ضوء الليزر ضد الحارس كاسبر شمايكل، ومن المرجح أيضًا فرض غرامة مالية كبيرة بسبب الضوضاء أثناء النشيد الوطني الوطني".يُذكر أن الاتحاد الإنكليزي، كان دائم المناشدة للجماهير بضرورة الدعم بالطريقة الصحيحة قبل وبعد المباراة، بعيدًا عن أي سلوك غير محترم.