سيميوني مدربا لـ الروخي بلانكوس حتى 2024

وقال أتلتيكو، في بيان رسمي: "جدد دييجو بابلو سيميوني عقده حتى 30 حزيران 2024، مع طاقمه التدريبي، ليعزز علاقته مع الكيان في واندا متروبوليتانو".وتابع: "هذا يعطي استمرارية لمشروع بدأ مع وصول المدرب الأرجنتيني في عام 2011.. سيميوني قاد واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي، حيث فزنا فيها بـ8 ألقاب".واختتم النادي: "سيرافق سيميوني أيضًا حتى 2024 كل من، أوسكار أورتيجا المدرب البدني وبابلو فيرسيلون مدرب حراس المرمى ونيلسون فيفاس المدرب الثاني وهيرنان بونفيتشيني المدرب المساعد".يذكر أن سيميوني قاد الروخي بلانكوس لحصد لقب الدوري الإسباني، في الموسم المنصرم، بعد منافسة قوية مع ريال مدريد وبرشلونة.