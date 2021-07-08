انطلاق بطولة أندية العراق بالجودو للشباب والمتقدمين

وقال أمين عام الاتحاد فراس حمزة في بيان، إن "المؤتمر الفني والوزن الرسمي قد جرى مساء هذا اليوم بمشاركة 165 لاعبا يمثلون اندية الكرخ والشرطة والجيش والشعلة والزوراء والدورة والفرات وديالى والموصل والحسنين والميثاق والثورة وكيوان وارارات ودهوك وعقرة ونيشتمان وجيهان وسولاف وآسو وخبات وليلان وآليات الشرطة".واوضح ان "الاندية من من 8 محافظات هي بغداد وذي قار والنجف وديالى ودهوك واربيل ونينوى وكركوك".وأضاف ان "المنافسات الرسمية ستنطلق صباح يوم غد على قاعة جامعة جيهان وباشراف مباشر من قبل رئيس الاتحاد عدي الربيعي وسيقوم بتحكيم نزالات هذه البطولة مجموعة من حكام اللعبة الدوليين وفقاً للقانون الدولي للعبة".