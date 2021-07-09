صورة تكشف "مفاجأة" لم يلاحظها الكثيرون في مباراة انكلترا والدنمارك

وتلقى لاعب خط وسط الدنمارك ماثياس يانسين إصابة قوية جراء احتكاك مع الظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر في نهاية الشوط الإضافي الأول، ولم يتمكن اللاعب من الاستمرار، ليكمل منتخب بلاده المباراة بعشرة لاعبين، بعد أن استنفد جميع تبديلاته، خمسة في الوقت الأصلي، وتبديلا في الوقت الإضافي.ووفقا لصحيفة "إكسترا بلاديت - Ekstra Bladet" الدنماركية اليومية، فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يشتبه في إصابته بكسر، ولم يتمكن من مواصلة المباراة، ولم يكن لدى الدنمارك أي تبديل.

وأكد المدير الفني للمنتخب الدنماركي، كاسبر هيولماند، بعد المباراة، أن: "ماتياس تلقى إصابة، ولم يستطع مواصلة اللعب. لذلك لعبنا بعشرة لاعبين".وأضاف المدرب: "إنه أمر لا يصدق أن هذا الشيء قد حدث، ولكن دائما يمكن القول، إنه كان علينا تجربة شيء آخر".وجاء ذلك في الوقت الذي كان منتخب الدنمارك متأخرا (1-2) وبحاجة للصغط على مرمى الخصم لتعديل النتيجة واللجوء إلى ركلات الترجيح، ولكن من الصعب القيام بالهجوم بكثافة بعشرة لاعبين، ورغم ذلك حاول الدنماركيون تعديل النتيجة، ولكن الحظ لم يحالفهم.يذكر أن الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول، بهدف سجله نجمه هاري كين، الذي انبرى لتنفيذ ركلة جزاء مشكوك في صحتها، وتصدى حارس المرمى الدنماركي كاسبر شمايكل لكرته، لكن النجم الإنجليزي نجح في متابعتها في الشباك، مقتنصا هدف الفوز لمنتخب "الأسود الثلاثة".