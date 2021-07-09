قرعة تصفيات آسيا تحت 23 عاما تضع العراق في المجموعة الثالثة

وشهدت القرعة، فرز منتخبات الغرب عن شرق آسيا، وذلك من أجل تخفيف أعباء السفر البعيد.واسفرت القرعة عن وقوع العراق في المجموعة الثالثة رفقة البحرين وأفغانستان والمالديف حيث ستجري مبارياتها في البحرين.وستقام التصفيات بنظام التجمع من 23 حتى 31 أكتوبر/تشرين أول المقبل.وجاءت المجموعات على النحو التالي:المجموعة الأولى: سوريا - قطر - اليمن - سريلانكا (مكان الاستضافة قطر)المجموعة الثانية: إيران - طاجيكستان - نيبال - لبنان (مكان الاستضافة طاجيكستان)المجموعة الثالثة: العراق - البحرين - أفغانستان - المالديف (مكان الاستضافة البحرين)المجموعة الرابعة: السعودية - بنجلاديش - الكويت - أوزبكستان (مكان الاستضافة الكويت)المجموعة الخامسة: الإمارات - عمان - الهند - قيرغيزستان (مكان الاستضافة الإمارات)المجموعة السادسة: الأردن - فلسطين - تركمانستان (مكان الاستضافة الأردن)