الكشف عن استراتيجية زين الدين زيدان للمستقبل

وكان الاتحاد الفرنسي قد أكد أمس الخميس، بقاء ديدييه ديشامب على رأس الجهاز الفني للديوك حتى مونديال 2022.وحسب صحيفة "ليكيب"، فإن هدف زيدان أن يقود منتخب الديوك، لكنه ليس في عجلة من أمره لتحقيق هذا الحلم.وأشارت إلى أن زيدان رفض عروضًا مهمة من إنجلترا والخليج وآسيا، وسيرفض أي عرض من الأندية، كي يقود فرنسا عقب مونديال 2022.وقال مصدر مقرب من زيدان "كرة القدم لم تعد مسألة مال بالنسبة له، لكن تتعلق بالعاطفة، وهناك دائمًا 4 أماكن مفضلة لديه، وهي بوردو ويوفنتوس وريال مدريد والمنتخب الفرنسي".وذكرت الصحيفة "العائلة أول شيء لدى زيدان الآن، إنه يريد الاستمتاع معهم، وفعل ما لم يكن قادرًا عليه أثناء العمل في التدريب".وأوضحت أن زيدان كان مؤخرًا يعيش فقط من أجل ريال مدريد، حيث يستيقظ كل يوم في الساعة 6 صباحًا ليكون في فالديبياس في الساعة السابعة والنصف، ويظل هناك حتى السابعة مساءً.