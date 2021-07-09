مدرب المنتخب الاولمبي: مجموعتنا تقريبا جيدة

ووقع منتخبنا الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وأفغانستان والمالديف، علمًا بأن البحرين ستستضيف مباريات هذه المجموعة.وأكد سكوب في تصريحات رسمية نشرها اتحاد الكرة العراقي: "جميع المجموعات لها جودتها، والجميع لديهم فرصة التواجد في نهائيات آسيا تحت 23 عامًا".وأضافَ: "مجموعتنا تقريبًا جيدة، وبالنسبة لي فأنا أعرف البحرين وأعرف بعض اللاعبين وكذلك البيئة هناك، ولكن بشكل عام يتوجب علينا تقديم الأداء المطلوب لتحقيق الانتصارات في هذه المجموعة وضمان التأهل لنهائيات آسيا 2022 تحت 23 عامًا".