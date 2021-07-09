تعليق "مقلق" من كومان حول مستقبل ميسي

أكد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أنه يجب القلق بشأن استمرارية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده مع النادي يوم 30 يونيو.

وبات ميسي لاعبا حرا، علما أنه يحق له التفاوض مع أي ناد للانتقال إليه هذا الصيف، منذ يناير الماضي.

وقال كومان في تصريحات اليوم الجمعة نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: "حين لا يكون ميسي على ما يرام يجب أن نشعر بالقلق، لكن لدي ثقة في الرئيس خوان لابورتا حل هذه المسألة، من المهم بالنسبة للنادي والدوري الإسباني أن يبقى أفضل لاعب في العالم".

وأكد كومان على ثقته في العمل الذي يقوم به لابورتا لضمان استمرار ميسي، وأشار إلى أن لابورتا أبلغه بأن عليه أن يطمئن وأنه يعمل على هذا الأمر وأن لدي ثقة أن ميسي سيبقى لبضع سنوات أخرى في كامب نو“.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة بعد غد الإثنين فترة الإعداد للموسم الجديد (2021/2022)، لكن دون اللاعبين الذين شاركوا في كأس أمم أوروبا

وتابع كومان: "من المهم معرفة من اللاعبون الذين سيكونون معنا، نعلم أن هناك حدا، نحن في فترة الإعداد للموسم الجديد والنادي يعمل على ذلك".

وعن إمكانية بيع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بسبب الوضع المالي الصعب لبرشلونة قال كومان: "سأعتمد على جميع اللاعبين في فريقي، إذا كان هناك أي دخل أو مصروفات، سأحتاج لقبول القرارات التي يتخذها النادي".

وأضاف المدرب الهولندي: "لا يزال أمامنا الكثير من الوقت، دعونا نرى من سيبقى ومن سيرحل، لكن من الواضح أن تجديد ميسي يعد الأولوية المطلقة".

وتابع: "غريزمان مهم جدًا بالنسبة لي، إنه صفقة رائعة لبرشلونة وأظهر جودته، إذ قدم أداءً جيدًا وهو لاعب جيد جدًا، لكنني لا أعرف القرارات التي ستتخذ".

وأكمل: "أهم شيء أن يوقع ميسي على عقد جديد، إنه مستقبل برشلونة، ونحن بحاجة لبذل قصارى جهدنا ليوقع عقدا جديدا".

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، قد أكد أمس الخميس، على أنه يتعين على برشلونة تقليص فاتورة رواتبه بشكل كبير للحفاظ على قائده ميسي.