رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع "ميسي جديد"

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "توصل النادي الكتالوني مع نادي رابيد فيينا إلى اتفاق بشأن إعارة يوسف دمير إلى البارسا خلال موسم 2021-2022".وأضاف: "سيدفع النادي 500 ألف يورو خلال الإعارة، مع أحقية شراء غير إلزامية مقابل 10 ملايين يورو".وتابع: "يوسف دمير من مواليد 2 يونيو 2003، وكان يلعب في الفريق الأول لرابيد فيينا لمدة موسمين، وخاض 31 مباراة وسجل 6 أهداف، كما شارك لأول مرة مع منتخب بلاده".واختتم: "دمير لاعب يلعب بالقدم اليسرى ولديه جودة عالية، ويستطيع اللعب في جميع مراكز الهجوم، خاصة في الجناح أو الوسط".وأشار النادي إلى أن دمير الملقب بـ"ميسي النمساوي" سيخضع، في نهاية هذا الأسبوع، للاختبارات الطبية واللياقة البدنية مع تسعة لاعبين آخرين من برشلونة "B" وسيبدأ التدريب مع الفريق الأول يوم الاثنين، استعداد للموسم (2021-2022).وسيصبح دمير ثاني لاعب نمساوي يرتدي قميص "البلوغرانا" بعد مواطنه الشهير هانس كرانكل (68 عاما)، الذي دافع عن ألوان الفريق الكتالوني في 61 مباراة رسمية وأحرز 44 هدفا، خلال الفترة بين عامي (1978-1981).