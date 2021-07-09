التعادل يحسم لقاء الصقور والأنيق وزاخو يهزم السماوة في ممتاز الكرة

وفي المباراة التي جمعت الطلبة والجوية، افتتح الانيق أهداف المباراة عند الدقيقة الـ54 عن طريق اللاعب محمد جفال، ليعادل الصقور النتيجة في الدقيقة 60 عبر اللاعب ابراهيم بايش.أما أهداف السماوة وزاخو والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين دون رد، سجلت في الدقيقتين 44 و 65 عن طريق اللاعب زياد احمد.