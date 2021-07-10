لاعب جديد يرحل رسميا عن برشلونة

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع خيتافي بشأن انتقال كارليس ألينيا".وأضاف: "يحتفظ برشلونة بنسبة 50% من أي بيع مستقبلي للاعب، بالإضافة إلى خيار إعادة الشراء، والحق في معادلة أي عرض لألينيا".وختم: "يعرب برشلونة بشكل علني عن امتنانه لكارليس ألينيا، بسبب التزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".وخاض ألينيا 43 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة وسجل 3 أهداف.ونشأ ألينيا في أكاديمية لاماسيا وظهر لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2016/2017.ولا يعد ألينيا، أول لاعب يخرج من برشلونة هذا الصيف، فقد سبقه الظهير جونيور فيربو، الذي انضم إلى ليدز يونايتد، بالإضافة إلى انتقال الأمريكي كونراد دي لا فوينتي، إلى مارسيليا.كما فعَّل نيس، بند الشراء في عقد المدافع الفرنسي جان كلير توديبو، بينما فسخ برشلونة تعاقده مع لاعبه الشاب البرازيلي ماتيوس فرنانديز، بناء على رؤية المدير الفني رونالد كومان.