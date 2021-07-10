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مفاجأة.. طلب شخصي وراء انضمام راموس إلى سان جيرمان

رياضة

2021-07-10 | 06:22
مفاجأة.. طلب شخصي وراء انضمام راموس إلى سان جيرمان
1,224 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن جزء من كواليس انضمام سيرجيو راموس إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووقع راموس منذ أيام مع باريس حتى صيف 2023، ويحصل على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن راموس انضم إلى سان جيرمان بطلب شخصي من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لإدارة باريس.

وأشارت إلى أن نيمار أبلغ سان جيرمان بأن راموس قادر على صنع طفرة في الفريق، وقيادته للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن العلاقة ممتازة بين راموس ونيمار منذ صيف 2017، أثناء تواجد اللاعبين في ميامي، حيث كان الأول لاعبًا في ريال مدريد، بينما كان الثاني في برشلونة.

والتقى ريال مدريد مع برشلونة في كأس الأبطال الدولية في ذلك الوقت، وكان راموس وسيطًا لإقناع نيمار بالانتقال إلى الميرنجي، بناء على طلب إدارة النادي الملكي.

ومنذ هذه الواقعة، حافظ راموس ونيمار على علاقتهما المميزة حتى تزاملا في سان جيرمان هذا الصيف.

وكانت صحيفة "ذا.صن" البريطانية، قد كشفت عن رفض راموس عرضين من آرسنال ومانشستر سيتي، قبل اختيار التوقيع لسان جيرمان.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن عرض آرسنال كان مغريًا لمدة عامين مع راتب سنوي يبلغ 15 مليون إسترليني.
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