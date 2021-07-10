الرئيس البرازيلي يتوقع فوز منتخب بلاده على الأرجنتين بنتيجة ثقيلة

توقع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أن يهزم منتخب بلاده غريمه الأرجنتيني، في لقائهما المرتقب فجر غد الأحد، في نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وخلال مؤتمر ضم زعماء دول السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور" (البرازيل، والأرجنتين، وفنزويلا، وأوروغواي، وباراغواي)، وجهت أسئلة إلى الرئيس البرازيلي حول توقعاته لنتيجة المباراة النهائية المرتقبة.

وأجاب بولسونارو قائلا: "أستطيع أن أقول لرئيس الأرجنتين أنه لا يوجد تنافس بيننا وبين بلدينا. اللحظة الوحيدة التي سنكون فيها على طرفي جبهتين متنافستين هي نهائي كأس كوبا أمريكا".

وأضاف: "أريد أن نفوز بنتيجة كبيرة. أعتقد أن البرازيل ستهزم الأرجنتين 5-0. لكن بعد ذلك سأكون مجددا أفضل صديق لجميع الرؤساء الحاضرين في هذا الاجتماع".

ولم يدخل الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، في جدال مع نظيره البرازيلي في هذا الموضوع، واكتفى بالابتسام فقط.

ويعرف على الرئيس البرازيلي، أنه مشجع متحمس لكرة القدم، ويدعم دائما منتخب بلاده الوطني ويعشق نادي بالميراس منذ طفولته.

وتبحث البرازيل في مباراة الغد، عن لقبها العاشر في المسابقة القارية، في حين تسعى الأرجنتين لرفع الكأس للمرة الـ15، لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في بطولة كوبا أمريكا، الموجود في حوزة الأوروغواي.