بعد طول انتظار.. الارجنتين بطلة لكوبا اميركا وميسي يتوج بجائزتين

وسجل هدف اللقاء الوحيد، نجم منتخب الأرجنتين أنخيل دي ماريا، في الدقيقة (21) من زمن المباراة.وكسر راقصي التانجو لعنة النهائيات في كوبا أمريكا خلال السنوات الأخيرة، وتوجوا باللقب رقم 15، ليُعادلوا رقم منتخب الأوروجواي صاحب الرقم القياسي.وحقق ليونيل ميسي لقبه الأول بقميص بلاده الأبيض والسماوي بعد مسيرة من الألقاب الفردية وعلى مستوى الأندية، كما أنهى ليو البطولة وهو يتقاسم صدارة قائمة الهدافين بـ4 أهداف.وعزز المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز مسيرته الخالية من الهزائم إلى 20 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، كما ألحق بالبرازيل هزيمتها الأولى في مباراة رسمية منذ خسارتها أمام بلجيكا في دور الثمانية لكأس العالم 2018.هذا وتوج ميسي بجائزتي أفضل لاعب في البطولة، وهداف النسخة الحالية من البطولة برصيد 4 اهداف.وتوج ليونيل بلقب كوبا أمريكا لأول مرة في تاريخه بعد ثلاث محاولات فاشلة في النهائيات أعوام 2007 و2015 و2016.