لقطة مؤثرة بين ميسي ونيمار عقب لقاء الارجنتين والبرازيل (فيديو)

وأظهر الفيديو عناقا دام طويلا بين النجم الأرجنتيني والبرازيلي عقب نهاية المباراة، ودار بينهما حديثا لم تكشف تفاصيله.

وغمرت السعادة لاعبي منتخب الأرجنتين وبالأخص قائدهم ليونيل ميسي، عقب تتويج الفريق بطلا لكوبا أميركا.ورغم ظهوره بمستوى باهت في المباراة النهائية، إلا أن السعادة ارتسمت على وجه ميسي عقب إطلاق صافرة النهاية، بتتويجه بلقبه الدولي الأول مع المنتخب الأرجنتيني.وبفضل هدف أنخيل دي ماريا منتصف الشوط الأول، أحرزت الأرجنتين لقبها الأول في البطولة القارية في أميركا الجنوبية منذ 1993.