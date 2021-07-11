الزوراء يدعو الى تمديد موعد نهائي الكأس

دعت ادارة الزوراء لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، الى تمديد موعد مباراة نهائي بطولة الكأس، التي تجمع الفريق الابيض بغريمه التقليدي القوة الجوية، وذلك من اجل الحصول على فترة راحة اكبر.

وحددت لجنة المسابقات في وقت سابق يوم الجمعة المقبل الموافق السادس عشر من تموز الحالي، موعدا لاقامة المباراة النهائية لبطولة الكأس بين النوارس والصقور، ومن المؤمل ان يحتضنها ملعب الشعب الدولي.

وقال الناطق الاعلامي للنادي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية ينوز، ان "ادارة الزوراء ستخاطب لجنة المسابقات بكتاب رسمي تدعو فيه الى تمديد موعد نهائي بطولة الكأس الى يوم واحد او يومين، او تأجيله لاشعار اخر، من اجل الحصول على فترة راحة اكبر، بعد الارهاق الذي اصاب عناصر النوارس وبقية الفرق المحلية، جراء خوض لقاءات الدوري الاخيرة بظروف استثنائية وبدرجة حرارة عالية".

واضاف عبد الرحمن رشيد ان "الزوراء سيلعب مباراته ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الممتاز، امام الكرخ بعد غد الثلاثاء، في حين سيخوض الجوية مواجهته ضد الميناء غدا الاثنين، وبالتالي فان الجاهزية البدنية تصب في صالح المنافس، في حال قررت لجنة المسابقات اقامة نهائي بطولة الكأس في الموعد المحدد، لانه سيحصل على يوم اضافي للراحة".

واشار الى ان "هناك حلولا عديدة ترضي جميع الاطراف ومنها تأجيل مباراة الزوراء والكرخ، ولقاء الجوية والميناء الى موعد اخر، في المقابل يتم الابقاء على تاريخ اقامة نهائي الكأس والمقرر يوم الجمعة المقبل".

وبشأن جاهزية حارس المرمى جلال حسن والمحترف الموريتاني الحسن حوابيب للمباريات المقبلة بعد اصابتهما في اللقاء الاخير امام نفط ميسان، اوضح رشيد ان "الدولي جلال حسن سيخضع لفحوصات طبية، من اجل تقييم حالته ومعرفة مدى جاهزيته لنهائي الكأس من عدمها، اما بالنسبة لحوابيب فانه يحتاج الى ايام قليلة للراحة وسيكون بعدها متاحا للملاك التدريبي".