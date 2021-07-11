رسائل دعم من الملكة ورئيس وزراء بريطانيا لمنتخب انكلترا قبل مباراته الحاسمة

ويلعب المنتخب الذي يتولى إدارته الفنية غاريث ساوثغيت، مع إيطاليا على ملعب ويمبلي، مساء اليوم الأحد.وتنص رسالة الملكة على ما يلي:"منذ 55 عاما كنت محظوظة بتقديم كأس العالم إلى بوبي مور، ورأيت ما يعنيه، بالنسبة للاعبين والإدارة وموظفي الدعم، الوصول إلى نهائي إحدى البطولات الدولية الكبرى لكرة القدم والفوز بها"."أريد أن أبعث إليكم جميعا تهنئتي وتهنئة عائلتي على بلوغ نهائي بطولة أوروبا، وأتمنى أن يسجل التاريخ ليس فقط نجاحكم، ولكن أيضا الروح والالتزام والكبرياء الذين تعاملتم بهم مع أنفسكم".وفي رسالته، أخبر بوريس جونسون الفريق أنه "صنع التاريخ بالفعل" من خلال تأهل إنجلترا إلى نهائي مسابقة دولية كبرى للمرة الأولى منذ 55 عاما.وقال "لقد كونت مجموعة من الإخوة الذين يبدو أن طاقتهم ومثابرتهم وعملهم الجماعي، والموهبة المطلقة، يتألقون في كل ما يفعلونه"."لقد رفعتم معنويات البلد بأسره، وغدا نعلم أنه يمكنكم رفع هذا الكأس أيضا"، وأردف "نحن لا نأمل فقط أو نصلي. نحن نؤمن بك يا غاريث وبفريقك الرائع".. "نيابة عن الأمة بأسرها، حظا سعيدا".