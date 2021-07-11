دولة عربية توقف كافة النشاطات الرياضية بسبب كورونا

واستثنت وزارة الرياضة من هذا القرار، أنشطة المنتخبات التونسية التي تخضع إجباريا لترخيص مسبق من طرف الوزارة.وجاء قرار إيقاف الأنشطة الرياضية حرصا من وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني التونسية، على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وللحد منه.وأشار بيان وزارة الرياضة، إلى أن هناك حالة ترقب وانتظار لمزيد من تعميم التطعيم وخصوصا في ظل مجهودات الحكومة لتوفير اللقاحات الضرورية خلال هذه الضائفة.يذكر أن عديد الأندية أجلت انطلاق تحضيراتها للموسم الجديد في انتظار الحصول على التراخيص اللازمة في ظل الوضع الوبائي الخطير الذي تمر به تونس.