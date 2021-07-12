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إيطاليا تتوج بكأس أمم أوروبا
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كريستيانو رونالدو يتوج هدافا لليورو.. تعرّف على بقية الجوائز

رياضة

2021-07-12 | 02:00
كريستيانو رونالدو يتوج هدافا لليورو.. تعرّف على بقية الجوائز
2,311 مشاهدة

حصد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، جائزة هداف بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، التي انتهت بتتويج منتخب إيطاليا.

وفاز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي، بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وتوج الدون بجائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف، متفوقًا على باتريك شيك مهاجم التشيك، الذي سجل 5 أهداف أيضًا، لكن قائد البرتغال صنع هدفًا، فيما فشل شيك في تقديم تمريرات حاسمة، كما أن رونالدو خاض عدد دقائق أقل خلال البطولة.

ووفقًا لنظام البطولة، ففي حال تعادل أكثر من لاعب في عدد الأهداف، فيتم حسم الفائز بالنظر لعدد التمريرات الحاسمة وعدد دقائق المشاركة.

كما توج جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى منتخب إيطاليا بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأحرز لاعب الوسط الإسباني بيدري جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وسيحصل المنتخب الإيطالي المتوج بلقب يورو 2020، على جائزة مالية مجموعها 34.25 مليون يورو.

في حين سيحصل صاحب المركز الثاني، وهو المنتخب الإنجليزي، على جائزة مالية تقدر بـ30.5 مليون يورو.

يذكر ان جائزة افضل لاعب في المباراة النهائية مُنحت لمدافع ايطاليا ليوناردو بونوتشي.
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