بالصور: منتخب إيطاليا يعود إلى روما حاملا كأس اوروبا

عاد المنتخب الإيطالي إلى روما، في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، برفقة كأس أوروبا، قادما من العاصمة البريطانية لندن حيث توج هناك بلقب اليورو على حساب انكلترا بركلات الترجيح، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

وهبط منتخب الآزوري في مطار فيوميتشينو، بعد الساعة 6.30 صباحا، ووصل في حوالي الساعة 7.30 إلى أحد الفنادق، حيث سيستريح لبضع ساعات قبل سلسلة من اللقاءات الرسمية، مع مسؤولين سياسيين في البلاد.

ونشر قائد المنتخب الإيطالي، جورجيو كيليني، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للكأس موضوعة على السرير في غرفته بالفندق.



واتبع مدافع يوفنتوس تقليدا أطلقه قائد المنتخب الإيطالي السابق، فابيو كانافارو، بطل العالم في عام 2006؛ حيث سيستريح لبضع ساعات بجوار الكأس.



وسيلتقي أعضاء المنتخب الإيطالي رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء، ماريو دراجي، مساء اليوم.



تجدر الإشارة إلى أن ماتاريلا حضر المباراة النهائية في ويمبلي، كما فعل الرئيس الأسبق ساندرو بيرتيني، عندما توج الآزوري بكأس العالم 1982؛ وكارلو أزيليو تشامبي في خسارة كأس أمم أوروبا عام 2000.