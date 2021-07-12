لابورتا يلتقي لاعبي برشلونة قبل بداية الفترة التحضيرية للموسم الجديد

وكان برشلونة أعلن عن انطلاق الفترة التحصيرية لموسم 2021-2022 اليوم 12 تموز ومن المنتظر أن يخوض النادي عدة مباريات ودية في الايام المقبلة.و تواجد خوان لابورتا بمقرات تدريبات الفريق لزيارة اللاعبين والاطمئنان على ترتيبات الموسم الجديد.وحرص الرئيس على الذهاب في اليوم الأول للتحضيرات للموسم الجديد وقام بمصافحة اللاعبين وبث الروح المعنوية بداخلهم للاستعداد للاستحقاقات المقبلة.كما اجتمع لابورتا مع اللاعبين وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل المنافسة على الألقاب الموسم المقبل.