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أبرز منافسي ميسي على الكرة الذهبية

رياضة

2021-07-13 | 02:27
أبرز منافسي ميسي على الكرة الذهبية
408 مشاهدة

منح الفوز بلقب كوبا أمريكا – وهو أول لقب كبير برفقة منتخب بلاده – النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دفعة قوية ليكون أبرز مرشح للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021، التي سوف يعلن عنها في نهاية العام الحالي.

ويبحث النجم الأرجنتيني عن الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، وهو يحمل الرقم القياسي في الفوز بالجائزة بـ 6 ألقاب، وتمثل كوبا أمريكا إلى جانب أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا عوامل مهمة في التتويج بالجائزة هذا العام.

وركزت صحيفة ”ماركا“ على كون ميسي يعتبر أبرز مرشح للتتويج هذا العام، وعلى أبرز منافسيه، وأكدت أن ميسي يذهب للترشيح فائزا بلقب كأس ملك إسبانيا وكوبا أمريكا وعلى الصعيد الفردي بجائزة هداف الدوري الإسباني بـ 26 هدفا، وهداف كوبا أمريكا بـ 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، كما ساهم في 75 في المئة من أهداف الأرجنتين في المسابقة، 9 من أصل 12.

وسجل ليونيل ميسي 38 هدفا في 47 لقاء، لكن برشلونة فشل في الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث حل ثالثا في الأول وخرج من دور الـ 16 في الثاني، وهي نقاط تحسب ضده.

من هم أبرز منافسي ميسي؟

مبابي

توج كليان مبابي بجائزة هداف الدوري الفرنسي الدرجة الأولى (26 هدفا) واكتفى بلقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا وفشل فريقه في الفوز بلقب الدوري الفرنسي وخرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما غادرت فرنسا دور الـ 16 من أمم أوروبا بركلة ترجيح ضائعة من النجم الفرنسي.

رونالدو

بينما لم يكن موسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل، فقد اكتفى برفقة فريقه يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا وفقد لقب الدوري الإيطالي وخرج الفريق من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وعلى الصعيد الفردي توج هدافا للدوري الإيطالي برصيد 31 هدفا وهداف أمم أوروبا برصيد 5 أهداف، لكن البرتغال غادرت من دور الـ 16.

ليفاندوفسكي

وفاز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي برفقة بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني وحطم رقما قياسيا في الأهداف برصيد 41 هدفا، وتوج بجائزة الحذاء الذهبي، لكن فريقه خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفشل منتخب بولندا في تجاوز دور المجموعات رغم كون المهاجم البولندي سجل 3 أهداف.

كانتي وماونت

ويبقى عدة لاعبين يمثلون حصانا أسود في الترشيحات أبرزهم لاعبا تشيلسي المتوجان بدوري أبطال أوروبا، الفرنسي نغولو كانتي والإنجليزي ماسون ماونت، لكن فرنسا خرجت من دور الـ 16 من أمم أوروبا وخسر المنتخب الإنجليزي النهائي.

بونوتشي وكيليني

وفي إيطاليا المتوجة بلقب أمم أوروبا هناك عدة لاعبين أبرزهم الثنائي الدفاعي كيليني وبونوتشي، لكن فوز إيطاليا كان بسبب المجموعة القوية من اللاعبين وليس لفردياتهم.

إيمرسون وجورجينيو

ويبقى ثنائي تشيلسي الإيطاليان الظهير الأيسر إيمرسون ولاعب الوسط جورجينيو مرشحين أيضا للجائزة، خصوصا كونهما جمعا بين دوري أبطال أوروبا ولقب أمم أوروبا.

وحقق الإيطالي جورجينيو موسما جيدا حيث كان لاعبا حاسما في وسط تشيلسي خلال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم كون الفرنسي نغولو كونتي كان الأفضل، لكن في أمم أوروبا كان أحد أفضل لاعبي المنتخب الإيطالي، فهل يكون المنافس الأبرز لليونيل ميسي على الجائزة؟

وخلصت صحيفة ”ماركا“ إلى أن من الصعوبة أن يحرم لاعب ميسي من الجائزة هذه السنة، لكن علينا انتظار شهر كانون الأول / ديسمبر القادم.
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